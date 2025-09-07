الونش يعتذر لجمهور الزمالك

اعتذر محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك لجماهير الفريق بعد طرده خلال مباراة وادي دجلة في الدوري، والتي انتهت بهزيمة الزمالك بنتيجة 1-2.

كتب "الونش" عبر حسابه الشخصي على شبكة (انستجرام) اليوم الأحد "في البداية أحمد الله على عودتي وتمثيل منتخب مصر بعد فترة صعبة جدا في حياتي، والحمد لله بفضل الله ثم الناس التي تحبني ودائما ما تدعمني في الوقت الصعب"

أضاف مدافع الزمالك "تمثيل منتخب مصر بأي شكل من الأشكال شرف كبير جدا لأي شخص يحمل اسم مصر في مختلف المجالات".

واصل "نادي الزمالك وجماهير الزمالك، آخر مباراة كنت سببا كبيرا أن الفريق يخرج بنتيجة سلبية بسبب خطأ حتى الآن لا أسامح نفسي عليه، لأنها ليست من صفاتي الشخصية أو أصل لتلك المرحلة من العصبية لكن قدر الله وما شاء فعل".

شدد "بالتأكيد أتقبل العقوبة الكبيرة التي وقعها النادي عليّ وأتفهم ذلك جدا وأعدكم ألا يتكرر الخطأ".

وأتم رسالته "بإذن الله بدعمكم الدائم، أعدكم بأني لم ولن أبخل بنقطة عرق تجاه هذا الكيان الكبير، الاعتذار واجب وأرجو السماح".

وعوقب محمود حمدي "الونش" بالإيقاف ثلاث مباريات من رابطة الأندية بسبب الاعتداء على لاعب وادي دجلة بدون كرة.

و يعود الونش للمشاركة مع الزمالك اعتبارا من مباراة القمة أمام الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.