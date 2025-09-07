اليماحي يتوجه على رأس وفد من البرلمان العربي إلى لبنان

يتوجه محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد من البرلمان العربي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة في الاجتماع العام للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي الذي سيعقد غدا وعلى مدار يومين، في مقر مجلس النواب اللبناني.

ومن المقرر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع، تتناول رؤية البرلمان العربي لتعزيز التعاون بين القارتين الآسيوية والأفريقية خاصة على المستوى البرلماني وذلك في إطار حرص البرلمان العربي على تعزيز أدوات الدبلوماسية البرلمانية وتنسيق العمل البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي.

وسيجري وفد البرلمان العربي، خلال الزيارة، عددا من اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى برئاسة رئيس البرلمان العربي مع عدد من كبار المسئولين في لبنان على المستويين السياسي والبرلماني.

ويضم وفد البرلمان العربي، النائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي، والنائب عطالله الحنيطي عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة للبرلمان العربي المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام، وعماد بن محمد الصحاف الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والقانونية، والدكتور ياسر كاسب مدير إدارة الشئون البرلمانية، ومسئولي المراسم والإعلام.