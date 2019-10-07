استون فيلا يطالب جماهيره بالكشف عن مجموعة من المشجعين العنصريين

طلب فريق استون فيلا الإنجليزي من جماهيره المساعدة في التعرف على مجموعة من المشجعين تم تصويرهم وهم يرددون هتافات عنصرية ضد لاعبين اثنين من عناصر الفريق.

وأدان استون فيلا سلوك مشجعيه خلال المباراة أمام نوريتش سيتي مشيرا إلى أنه أبلغ الشرطة بما حدث.

وأوضح استون فيلا في بيان على موقعه على الانترنت "يشعر استون فيلا بالاشمئزاز والرعب من خلال لقطات يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشجعين يرددون أغنية عنصرية تشير إلى اثنين من لاعبي الفريق الأول لدينا."

وأضاف البيان "النادي يدين الأغنية (العنصرية) كليا ويحث المشجعين الآخرين على مساعدتنا في تحديد المسؤولين عما حدث".

وختم البيان "الأغاني من هذه النوعية تلطخ السمعة الجيدة لنادي استون فيلا وجماهيرنا، إذا تم تحديد هوية الجناة ، فسيتم التعامل معهم بأقوى طريقة من قبل النادي وسيتم إبلاغ الشرطة على الفور".

واستهدفت مجموعة من المشجعين اللاعبين مارفيلوس ناكامبا وجون ماكجين".