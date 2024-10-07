عقدت مبادرة ألف قائد محلي التي أطلقها حزب العدل، العديد من المقابلات الشخصية أمس، مع شباب القاهرة الكبرى، الذين سجلوا استمارة الانضمام للمبادرة خلال الأسبوعين الماضيين.

المقابلات التي احتضنها مقر حزب العدل الرئيسي في القاهرة الجديدة، حضرها نحو ١٠٠ شاب من الجنسين، ومثلوا أمام ثلاث لجان من السياسيين والخبراء والشخصيات العامة.

اللجنة الأولى تشكلت من: النائب أحمد القناوي، أمين عام حزب العدل، وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور نورا حنا، أمين التنمية المجتمعية بالحزب، وإسلام الجندي، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الإسكندرية، والدكتور سوزان حرفي، الباحثة السياسية والإعلامية والناشطة السياسية أسماء محفوظ.

واللجنة الثانية تشكلت من: الدكتور يوسف الورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور محمد جمال، أمين التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل، والمستشار محمد محبوب، مستشار وزير البيئة الأسبق، والدكتور أيمن الدهشان، الخبير الاستراتيجي، والدكتور أميرة هريدي عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي.

أما اللجنة الثالثة فتشكلت من: المهندس أحمد بدرة، المنسق العام لمبادرة ألف قائد محلي، وعبدالغني الحايس، مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، والدكتور أحمد صبرة، أمين سر المكتب السياسي بالحزب، والدكتور مصطفى شلباية، أمين مساعد المحليات بالحزب، والدكتور عبدالرحمن محمد، عضو مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، والمستشار خالد سعودي، الخبير الاستراتيجي، والمستشار وائل عرفة، وماجدة بدوي أمين الإعلام بحزب المؤتمر.

يذكر أن مبادرة ألف قائد محلي أطلقها حزب العدل بالتعاون مع مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، قبل أسبوعين، خلال مؤتمر صحفي كبير، وتشمل ٣ مراحل، تضم الأولى منها محافظات: القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية والغربية وأسيوط.