جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عمليات عسكرية مكثفة في شمال غزة ويطالب السكان بإخلاء منازلهم

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، سكان مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، في شمال قطاع غزة، إلى إخلاء منازلهم.

وأشار الجيش في بيان، إلى أن قواته تنفذ عمليات عسكرية مكثفة في تلك المناطق.

وزعم أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أنه خصص طريق صلاح الدين كممر إنساني لنقل السكان نحو جنوب القطاع، حيث سيكون الممر مفتوحاً من الساعة 8:00 صباحاً (5:00 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 5:00 مساءً (2:00 مساءً بتوقيت جرينتش).

وتدور منذ الأحد، مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية، خلال محاولة إسرائيلية للتوغل في شمال القطاع، في أعقاب غارات إسرائيلية مكثفة أودت بحياة العشرات من سكان شمال غزة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.