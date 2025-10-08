سحب من الغازات تتحرك فوق مدينة بغرب ألمانيا إثر وقوع حادث في مصنع

انبعثت سحب من الغازات بعد وقوع حادث في مصنع بمنطقة مايناشاف بغرب ألمانيا، وهي تتحرك فوق مدينة أشافنبرج الواقعة مباشرة على حدود منطقة مايناشاف، في الوقت الذي طلبت فيه السلطات من السكان البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ.

وفقًا للمكتب الاتحادي لحماية السكان، فإن السحابة الغازية قد تكون سامة. ودعا المكتب المواطنين إلى القيام مؤقتا بإيواء الأشخاص المعرّضين للخطر لديهم، ومساعدة الأطفال وذوي الاحتياجات، والانتباه إلى الإشعارات الصادرة عن الشرطة وقوات الإطفاء.

كما طالب المكتب السكان بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة وإيقاف أنظمة التهوية والتكييف.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي حدث تحديدًا، كما أن حجم الحادث لم يُعرف بعد.