ماكرون يهنئ بايدن وهاريس للفوز بالانتخابات: لدينا الكثير لنفعله

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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، بعد فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ماكرون خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «لقد اختار الأمريكيون رئيسهم، تهانينا جو وهاريس لدينا الكثير لنفعله للتغلب على تحديات اليوم، لنعمل سويا!».

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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