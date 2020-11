ماكرون يهنئ بايدن وهاريس للفوز بالانتخابات: لدينا الكثير لنفعله

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، بعد فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ماكرون خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «لقد اختار الأمريكيون رئيسهم، تهانينا جو وهاريس لدينا الكثير لنفعله للتغلب على تحديات اليوم، لنعمل سويا!».

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together!