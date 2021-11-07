 الكاظمي في أول تصريح عقب نجاته من محاولة اغتيال: كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعبه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكاظمي في أول تصريح عقب نجاته من محاولة اغتيال: كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعبه

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 4:23 ص | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 4:23 ص

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، في أول تصريح له عقب نجاته من محاولة اغتيال "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".
وكتب الكاظمي تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) "‏أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق"، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية.
وكان الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، عبر طائرة مسيرة استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

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