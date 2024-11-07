وزير الاقتصاد الألماني: لن أقوم بأعمال وزير المالية

عقب إقالة وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، قال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، إنه لن يقوم بأعمال وزير المالية.

وقال هابيك اليوم الخميس، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية إنه لا يطمح - بصرف النظر عن أي شيء آخر - لأن يكون وزيرا مؤقتا للمالية.

ودافع هابيك مجددا عن قرار المستشار شولتس بإقالة ليندنر، موضحا أنه كان من الممكن سد فجوات الميزانية الحالية، ولكن "الإرادة لم تكن موجودة".

كما اتهم هابيك، المنتمي لحزب الخضر، الوزير المُقال ليندنر بتقديم السياسات الحزبية على مسئولياته كوزير. وقال هابيك: "يجب على وزير المالية أن يلعب من أجل الفريق قبل أي شيء، ويجب أن يلعب من أجل الحل، ولا يمكن أن تكون صفته في المقام الأول هي زعيم الحزب الديمقراطي الحر".

وبلغ الخلاف المستمر منذ شهور في الائتلاف الحاكم ذروته بانهياره مساء أمس الأربعاء، حيث أقال المستشار شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ليندنر، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، وسحب الليبراليون جميع وزرائهم من الحكومة.