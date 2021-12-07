صلاح يغيب عن التشكيل المثالي لعام 2021 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

غاب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل المثالي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لعام 2021.

على الرغم من المستويات الرائعة التي يقدمها صلاح في الموسم الحالي بتصدره قائمة هدافي البريميرليج برصيد 13 هدفًا إلى جانب تسجيله 19 هدفًا رفقة الريدز في جميع المسابقات، إلا أن النجم المصري لم يتواجد ضمن التشكيل المثالي والذي شهد أيضًا غياب نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، رغم الدور الذي لعبه في تتويج البلوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وشهدت التشكيل المثالي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء تواجد عربي وحيد ممثل في أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب.

وجاءت التشكيلة الأفضل لعام 2021، كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (سان جيرمان) - ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) - روبن دياز (مانشستر سيتي) - ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ).

خط الوسط: جورجينيو (تشيلسي) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - ليونيل ميسي (سان جيرمان).

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - كيليان مبابي (سان جيرمان).