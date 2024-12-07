الفنان محمد القس عن عزوبيته رغم بلوغه الـ 47 عاما: أحمل هم ما بعد الزواج

كشف الفنان السوري محمد القس، عن دوافعه تجاه عدم الزواج إلى الآن رغم بلوغه الـ 47 عاما، قائلا: «الزواج يحتاح إلى حب..، الفرح شكله حلو؛ لكن بعده بلاوي».

وروى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، موقفا شاهده على يوتيوب لأحد أساتذته: «شاهدت فيديو للفنان السوري أيمن زيدان، سئل فيه عن الحب بعد 4 زيجات، فأجاب بأنه لم أحب، أحيانا نظنه حبا؛ لكن نكتشف بعدها أنه لم يكن حبا».

وأضاف أن الإنسان قد يتوهم الحب أحيانا، حتى وإن لم يكن موجودًا، معقبا: «الوصول إلى لحظة الفرح سهلة ببوكيه ورد ودبلتين؛ لكن أنا أحمل هم ما بعدها، لازم أكون مستعد نفسيا لما بعد».

وتابع: «أظن أني غير مستعد نفسيا لحل هذه المشكلة.. كنت أظن في الماضي أني أحب لكن اكتشفت أنها كانت مجرد مشاعر استلطاف أو حنية أو إعجاب أو إحساس بالحب؛ لكن مع الوقت اكتشفت أن مش هو ده الحب».

ووصف نفسه بأنه «شخصية عبثية»، مشيرا إلى أنه قد يحدد مواصفات فتاة أحلامه؛ ثم يذهب ليتزوج امرأة مختلفة تمامًا، مؤكدا أن الأمر في النهاية مسألة نصيب.