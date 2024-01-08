وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط

التقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، نظيرها الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، في القدس، أمس الأحد.

وأعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، أن كاتس وجه الشكر إلى بيربوك للدعم الألماني لإسرائيل والجهود التي تبذلها ألمانيا من أجل إطلاق سراح الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف المكتب أن كاتس شكر بيربوك أيضا على الجهود المبذولة في المنطقة من أجل إبعاد عناصر حزب الله عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وشارك في اللقاء أقارب محتجزين في غزة.

وهذه هي الزيارة الرابعة لبيربوك إلى إسرائيل والمنطقة منذ تنفيذ حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عملية طوفان الأقصى، في أكتوبر الماضي.

ونقل بيان المكتب عن كاتس قوله إنه ناشد بيربوك دعم إسرائيل فيما يتعلق بالدعوى "العبثية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، كما أشاد الوزير بالحظر الذي فرضته ألمانيا على أنشطة حركة حماس.

وتابع كاتس، وفقا للبيان: "بوصفي ابنا لناجين من الهولوكوست فإنني أرى أنه من المهم بشكل خاص أن تدعمنا ألمانيا وأن تقف إلى جانبنا في كل الجهود التي نقوم بها".

وصرح كاتس، بأنه ملزم كوزير للخارجية بالعمل على إطلاق سراح كل المحتجزين، وقال لبيربوك إن "إسرائيل لن تتوقف حتى يعود الجميع إلى منازلهم".

وقبل مغادرتها، دعت بيربوك، أمس الأحد، إلى إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط.

وكانت بيربوك، قد قالت قبل مغادرتها متوجهة إلى إسرائيل حيث التقت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج أمس الأحد: "يجب أن ينتهي الإرهاب، ويجب أن تكون هناك نهاية للمحنة الإنسانية التي يعيشها الأشخاص، ويجب أن تخرج المنطقة من الدائرة الأبدية للعنف".