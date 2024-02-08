الحوثيون: قصف أمريكي بريطاني على محافظة الحديدة اليمنية

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قالت جماعة أنصار الله الحوثي، إن "العدوان الأمريكي البريطاني"، استهدف اليوم الخميس، بغارات جوية محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، "أن عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الظبرة في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف" بمحافظة الحديدة.

ولم يتم الإشارة إلى سقوط أي خسائر مادية وبشرية.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وأكدت الجماعة، مرات عدة، استمرار عملياتها العسكرية في البحر الأحمر، "حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".