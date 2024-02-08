وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية خلال اجتماع مع نتنياهو

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل.

وجدد بلينكن التأكيد على دعم الولايات المتحدة لـ"حق إسرائيل في ضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية" التي استهدفتها يوم 7 أكتوبر، كما شدد على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لحماية المدنيين في غزة، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

وناقش الجانبان آخر الجهود الرامية إلى الإفراج عن بقية الرهائن وأهمية زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى النازحين في مختلف أنحاء غزة.

وتطرق بلينكن إلى رؤية الولايات المتحدة للسلام والأمن المستدامين في المنطقة، كما أعاد التأكيد على دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية، "كون ذلك أفضل السبل لضمان استدامة السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وتحقيق المزيد من التكامل في المنطقة".

وشدد بلينكن أيضا على الضرورة الملحة المتمثلة بتخفيف التوترات في الضفة الغربية وتجنب اتساع رقعة الصراع.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل، لإجراء الجولة الأخيرة من المحادثات، التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في حرب غزة واتفاق لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، الذين تحتجزهم حركة حماس.

وكان مسؤول أمريكي بارز قال لشبكة (إن بي سي نيوز) إن الإدارة الأمريكية تضع خيارات سياسية داخلية بشأن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية بعد حرب إسرائيل في غزة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هذه الخطوة يمكن أن توفر سلطة سياسية وقانونية ورمزية للفلسطينيين وتزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للدخول في محادثات ذات مغزى من أجل سلام طويل الأمد.

وأضافت أن من شأن مثل هذا الاعتراف قبل أي اتفاق شامل نهائي بين الطرفين أن يمثل تحولا واضحا في موقف واشنطن، في الوقت الذي تتعامل فيه مع "قضية حساسة للغاية في الداخل والخارج".