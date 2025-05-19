القسام تعلن استهداف 3 آليات إسرائيلية في كمين مركب شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، استهداف 3 آليات إسرائيلية بعبوتي شواظ وقذيفة تاندوم في كمين مركب غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن عناصرها نفذوا كمينًا مركبًا يوم الجمعة الماضي، في منطقة «العطاطرة» غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

وأشارت إلى استهداف عناصرها لـ3 آليات إسرائيلية بعبوتي «شواظ» وقذيفة «تاندوم»، ومن ثم الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية مع قوة إسرائيلية أخرى وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، موضحة أن عناصرها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.