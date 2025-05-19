قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن التقييمات تؤكد تضرر أو تدمير 92% من المنازل، وتهجير ما لا يحصى من السكان في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، نقلت الوكالة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، قوله إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى تضرر أو تدمير حوالي 92% من المنازل، أي ما يقارب من 436 ألف منزل.

ووفقًا للمكتب الأممي، تحذر المنظمات الإنسانية من أن التأخير في إزالة الأنقاض التي تقدّر بنحو 50 مليون طن، واستعادة الجثث لا تتسبب فقط في معاناة نفسية كبيرة للعائلات المنكوبة، بل وتنذر أيضا بكارثة صحية وبيئية وشيكة في قطاع غزة، الذي يعد من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.



