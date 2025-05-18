عمرو أديب يعلق على الاغتيالات بغزة: إسرائيل تبحث عن أي سنوار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إسرائيل تركز كثيرًا على زراعة الجواسيس لخدمة مصالحها في العديد من الجبهات.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن إسرائيل وصلت لمرحلة استهداف عائلات بأكملها من قيادات المقاومة، كما يحدث حاليًّا مع عائلة يحيى السنوار زعيم حركة حماس في غزة الذي اغتاله إسرائيل قبل أشهر.

وأوضح أن إسرائيل تستهدف كل من ينتمي لعائلة السنوار، معقبا: «همَّ مش عاوزين عمرو أديب.. همَّ عاوزين عمرو السنوار».

ولفت إلى أن ما تفعله إسرائيل في غزة حاليًّا يؤكد أنها «دولة» قاتلة، في حين تزعم الحديث كثيرا عن ديمقراطية مزعومة.

وشدد أديب، على أنه لا يمكن أن يفرح باغتيال أشقاء السنوار، مؤكدا أن إسرائيل تقتل يوميًّا نحو 200 فلسطيني.

وشدد على أن إسرائيل تسعى لقتل رغبة الفلسطيني في الحياة، وقال: «من سنتين كنا نتحدث عن دولة فلسطينية.. الآن وصلنا لمرحلة أننا نرغب في عدم قتل جميع الفلسطينيين».

ولا تزال حالة من الغموض تكتنف مصير القيادي البارز في كتائب القسام محمد السنوار، بعد أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اغتياله إثر غارات على المستشفى الأوروبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفيما لم تعلن حركة حماس عن الأمر، فلا يمكن التأكُّد من أي رواية إسرائيلية علمًا بأن الاحتلال كثيرًا ما أصدر بيانات ومعلومات في هذا الإطار في حين تبين عدم صحتها بل وتراجع في الكثير منها.