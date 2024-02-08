حكومة غزة: جنود الاحتلال سرقوا 130 مليون شيكل من الفلسطينيين تحت تهديد السلاح

قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة جريمة نبش أكثر من 2000 قبر عبر عمليات التجريف والاعتداء على 13 مقبرة في مختلف محافظات القطاع.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إلى سرقة جنود الاحتلال أكثر من 300 جثمان من جثامين الشهداء من داخل المقابر، فضلا عن إتلاف عشرات الجثامين عبر سرقة الأعضاء حيوية منها قبل إعادة بعضها ودفنها بمقابر جماعية جنوب غزة.
وأوضح أن أكثر من 2 مليون نازح في قطاع غزة يواجهون حياة مأساوية داخل مراكز الإيواء دون غذاء أو ماء أو دواء، لافتا إلى انعكاس ذلك على إصابة أكثر من 700 ألف شخص بأمراض معدية في ظل غياب الخدمات من قبل المنظمات الدولية المختصة.
وأشار إلى سرقة جنود الاحتلال أموالا وذهبا تتجاوز قيمتها 130 مليون شيكل، وذلك من خلال عمليات السرقة على الحواجز تحت تهديد القتل والسلاح، أو عبر السطو المسلح على المنازل ومحال صرف العملات، موضحا أن الخسائر الأولية للحرب على القطاع قدرت بأكثر من 15 مليار دولار.
ونوه إلى حرق الاحتلال 3 آلاف وحدة سكنية بشكل كامل تجاوزت خسائرها عشرات الملايين من الدولارات، إضافة إلى تدمير 360 ألف وحدة سكنية بعدما ألقت حكومة الاحتلال أكثر من 66 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين المدنيين.
ولفت إلى تدمير الاحتلال 395 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، إضافة إلى 447 مسجدا و3 كنائس، فضلا عن إخراج 83 مستشفى ومركزا صحيا عن الخدمة كليا، واستهداف 150 مؤسسة صحية و122 سيارة إسعاف، وتدمير 200 موقع أثري وتراثي بشكل كامل.