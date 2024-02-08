حكومة غزة: جنود الاحتلال سرقوا 130 مليون شيكل من الفلسطينيين تحت تهديد السلاح

قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الحرب ‏العدوانية على قطاع غزة جريمة نبش أكثر من 2000 قبر عبر عمليات التجريف والاعتداء على 13 مقبرة في ‏مختلف محافظات القطاع.‏



وأشار خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إلى سرقة جنود الاحتلال أكثر من 300 جثمان من جثامين الشهداء ‏من داخل المقابر، فضلا عن إتلاف عشرات الجثامين عبر سرقة الأعضاء حيوية منها قبل إعادة بعضها ودفنها ‏بمقابر جماعية جنوب غزة.‏



وأوضح أن أكثر من 2 مليون نازح في قطاع غزة يواجهون حياة مأساوية داخل مراكز الإيواء دون غذاء أو ماء ‏أو دواء، لافتا إلى انعكاس ذلك على إصابة أكثر من 700 ألف شخص بأمراض معدية في ظل غياب الخدمات من ‏قبل المنظمات الدولية المختصة.‏



وأشار إلى سرقة جنود الاحتلال أموالا وذهبا تتجاوز قيمتها 130 مليون شيكل، وذلك من خلال عمليات السرقة ‏على الحواجز تحت تهديد القتل والسلاح، أو عبر السطو المسلح على المنازل ومحال صرف العملات، موضحا أن ‏الخسائر الأولية للحرب على القطاع قدرت بأكثر من 15 مليار دولار.‏



ونوه إلى حرق الاحتلال 3 آلاف وحدة سكنية بشكل كامل تجاوزت خسائرها عشرات الملايين من الدولارات، ‏إضافة إلى تدمير 360 ألف وحدة سكنية بعدما ألقت حكومة الاحتلال أكثر من 66 ألف طن من المتفجرات على ‏منازل المواطنين المدنيين.‏



ولفت إلى تدمير الاحتلال 395 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، إضافة إلى 447 مسجدا و3 كنائس، فضلا عن ‏إخراج 83 مستشفى ومركزا صحيا عن الخدمة كليا، واستهداف 150 مؤسسة صحية و122 سيارة إسعاف، ‏وتدمير 200 موقع أثري وتراثي بشكل كامل.‏