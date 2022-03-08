أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 447.9 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.6 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 447 مليونا و892 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين وسبعة آلاف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و607 ملايين جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.