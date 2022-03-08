لافروف: نأمل التوصل إلى اتفاق لحل المشكلات الرئيسية الكامنة وراء الأزمة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: «فيما يتعلق بالقلق الذي عبر عنه بارولين بشأن الوضع في أوكرانيا، أوضح لافروف له الموقف الروسي المبدئي فيما يتعلق بأسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة التي يتم تنفيذها في أوكرانيا».

وأعرب الطرفان عن «أملهما في عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين موسكو وكييف في أقرب وقت، والتوصل إلى اتفاق لحل المشاكل الرئيسية الكامنة وراء الأزمة الأوكرانية من أجل حلها ووقف الأعمال العدائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.