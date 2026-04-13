القوات الأمريكية تبلغ البحارة في المياه خارج مضيق هرمز بأنها ستفرض سيطرة بحرية

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الجيش الأمريكي سيفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، موضحة أن «هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه».

وأشارت في إشعار للبحارة اطلعت عليه «رويترز»، اليوم الاثنين، إلى أن السيطرة البحرية سيبدأ سريانها الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز».

ولفتت القيادة المركزية إلى أن «السيطرة لن تعوق حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية».

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إنها ستبدأ بفرض حصار على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 أبريل.

وأضافت في بيان: «سيُفرض الحصار بشكل عادل على سفن جميع الدول الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان. ولن تعيق قوات سنتكوم حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية».

وتابعت: «سيتم تزويد البحارة التجاريين بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء الحصار».

واستكملت: «يُنصح جميع البحارة بمتابعة بث إشعار للبحارة والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال 16 عند الإبحار في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ واشنطن ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، مجددا تهديده بتدمير البنى التحتية للطاقة بإيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من إخفاق المباحثات بين الطرفين في إسلام آباد.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: «يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد... يمكنني (القضاء) على كل ما يتعلق بالطاقة لديهم، كل محطاتهم، كل محطاتهم لإنتاج الطاقة الكهربائية».