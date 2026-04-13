الأردن وقطر يبحثان آفاق التهدئة بعد مفاوضات واشنطن وطهران

بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، وقطر محمد بن عبد الرحمن، الاثنين، سبل إنهاء التصعيد بالمنطقة واستعادة الاستقرار، وآفاق تحقيق التهدئة بعد مفاوضات واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وذكر البيان أن الوزيرين بحثا "تطورات الأوضاع في المنطقة، وآفاق تحقيق التهدئة الإقليمية بعد المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي استضافتها إسلام آباد".

وأضاف البيان، أن الاتصال جاء "في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين، حول سبل إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار".