انخفاض حركة الملاحة في مضيق هرمز مع اقتراب موعد حصار ترامب

انخفضت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الاثنين، قبل ساعات من بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، وفقًا لبيانات تتبع السفن.

وبحسب شبكة «CNN»، أظهرت مواقع تتبع السفن وجود ناقلة نفط مرتبطة بإيران، وهي «أورورا»، في خليج عُمان بعد عبورها المضيق. وتخضع هذه السفينة لعقوبات أمريكية.

كما مرت ناقلة النفط «نيو فيوتشر»، المملوكة لشركة صينية والتي تحمل منتجات بترولية، عبر المنطقة، وفقًا لموقع «مارين ترافيك» لتتبع السفن. وكانت قد غادرت ميناءً في الإمارات العربية المتحدة.

وظهرت وجهة سفينة شحن صينية متجهة إلى المضيق قادمة من خليج عُمان، إذ اتجهت نحو العراق.

وتظهر عشرات السفن- معظمها تشغلها إيران- راسية على بعد أميال قليلة من ميناء بندر عباس الرئيسي في إيران، والذي يقع بالقرب من المضيق.

وأُوقفت حركة الملاحة البحرية بالكامل عبر المضيق، ليلة الأحد، وفقًا لبيانات شركة «لويدز ليست إنتليجنس»، المتخصصة في البيانات البحرية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على المضيق. وفي وقت لاحق، صرّح الجيش الأمريكي بأن الحصار سيشمل الموانئ الإيرانية فقط، وليس المضيق نفسه.

وعبرت 14 سفينة المضيق في وقت سابق، الأحد، وفقًا لشركة البيانات البحرية «كيبلر»، منها خمس سفن كانت تغادر الخليج. وكانت أكبرها ناقلة نفط مملوكة ومدارة من قبل شركة صينية.

ورصدت صور الأقمار الصناعية عشر ناقلات نفط إيرانية ضخمة خارج المضيق في خليج عُمان، وفقًا لموقع «تانكر تراكرز» المتخصص في تتبع شحنات النفط. وتبلغ السعة الإجمالية لهذه الناقلات، التي تحمل شحنات نفطية، 21 مليون برميل.

وأضاف الموقع أن ناقلة نفط إيرانية وصلت إلى الهند محملة بمليوني برميل من النفط الخام الإيراني، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عنها الشهر الماضي. وينتهي سريان هذا القرار، الذي كان يشمل النفط الإيراني في عرض البحر، في 19 أبريل.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إنها ستبدأ بفرض حصار على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 أبريل.

وأضافت في بيان: «سيُفرض الحصار بشكل عادل على سفن جميع الدول الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان. ولن تعيق قوات سنتكوم حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية».

وتابعت: «سيتم تزويد البحارة التجاريين بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء الحصار».

واستكملت: «يُنصح جميع البحارة بمتابعة بث إشعار للبحارة والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال 16 عند الإبحار في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز».