قال الفنان حسين فهمي، إنّه كان على تواصل مع الفنانة الراحلة سعاد حسني في أيامها الأخيرة وكرمها في أحد المهرجانات، قائلا: "قلت لها يا سعاد تعالي، قالت لي مش هقدر آجي، ومكنتش عاوزة الناس تشوفها، لأن شكلها مكنش سعاد حسني اللي كانت الناس تعرفها، وطلبت منها تسجيل كلمة لإذاعتها في المهرجان".

وأضاف "فهمي"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "سجلت 10 دقائق، واخترت منهم 3 دقائق أو دقيقتين ونصف على صورة وصوت سعاد حسني واتصلت بي مساءً وسألتني عن رد فعل الناس وشكرتني على التكريم، وكانت ستعود للتمثيل وطلبت مني أن تشارك معي في أي عمل فني، وكان ذلك قبل وفاتها بـ3 أيام".

وتابع الفنان: "سعاد حسني كان لديها معنويات مرتفعة، وكانت تتمنى العودة إلى الفن مرة أخرى، وسمير صبري عمل حلقات لوفاتها، وأقول إن سعاد حسني لم يكن لها أعداء، ولكن قد يكون القاتل قصد ارتكاب جريمة أخرى، لكنه صادف سعاد حسني أو حدث مشكلة وربما يكون قتلها، وأقول إن قاتل سعاد حسني لم يكن يعرفها".