كل ما تحتاج معرفته عن السفير الأمريكي الجديد في الكويت

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تعيين عامر غالب، العمدة الذي أيده في الانتخابات، سفيراً للولايات المتحدة في الكويت.

وقال ترامب، عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أن عامر غالب سيكون السفير القادم للولايات المتحدة لدى الكويت".

وأضاف: "بصفته عمدة مدينة هامترامك في ميشيجان، عمل عامر بجد لمساعدتنا في تحقيق نصر تاريخي في ميشيجان.. حصل عامر على درجة الدكتوراة في الطب من كلية الطب بجامعة روس، ولا يزال يخدم مجتمعه بفخر كأحد المتخصصين في الرعاية الصحية".

واختتم ترامب، بالقول: "أعلم أنه سيمثل بلدنا بفخر في هذا الدور الجديد.. تهانينا يا عامر".

• من هو عامر غالب؟

وعامر غالب يمني مسلم (46 عاماً) هاجر إلى الولايات المتحدة في العام 1997، وعمل في مصنع للمكونات البلاستيكية المخصصة للسيارات، قبل أن يكمل دراسته ليلتحق بكلية الطب.

وكان عضواً بالحزب الديمقراطي قبل أن ينضم إلى فئة "غير الملتزمين" بالتصويت لصالح الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، ثم أعلن تأييده لترامب في الانتخابات.

وتصدر غالب العديد من عناوين الأخبار الوطنية باعتباره زعيما لمدينة هامتراميك الصغيرة في ميشيجان، التي انتخب عمدة لها في 2021. وبهذا، أصبح غالب أول عربي أمريكي وأول مسلم يحكم المدينة، كما كان يعمل مع ما كان يعتقد أنه أول مجلس مدينة من المسلمين بالكامل في البلد، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبعد ذلك بعامين، أثار غالب ضجة أخرى عندما حظر مع مسلمين محافظين آخرين علم المثليين من سارية العلم المملوكة ملكية عامة، الأمر الذي أقلق الليبراليين وأثار انتقاداتهم.

وتنامت مخاوف التيار الليبرالي الشهر الماضي، عندما أعلن غالب تأييده لدونالد ترامب، الذي استهل ما يعرف بحظر المسلمين، حيث منع المهاجرين من سبع دولة إسلامية، من بينها موطن غالب.

وما زاد من التوترات، بحسب "نيويورك تايمز"، كان الزيارة التي أجراها ترامب، الذي أمل في يتمكن دعم عمدة المدينة في التأثير على الناخبين المسلمين في ميشيجان، التي تعد إحدى الولايات المتأرجحة.

وعلل غالب دعمه لترامب بالإشارة إلى النفور من وجهات النظر الاجتماعية الليبرالية، والغضب من دعم الرئيس السابق جو بايدن لإسرائيل، والاعتقاد بأن ترامب سينهي الصراع في الشرق الأوسط.

وعندما فاز المسلمون بأغلبية المقاعد في مجلس المدينة المكون من ستة مقاعد عام 2015، تم الترحيب بالتغيير باعتباره ردا على الخطاب المناهض للهجرة الذي اتبعه ترامب. لكنهم لم يتوقعوا ما حدث بعد ذلك.

في عام الانتخابات ذاك، عندما تناولت النقاشات مسألة الهجرة، ضربت المدينة مثالا على كيف يمكن للقضية أن تتدخل بطرق معقدة سياسيا ومفاجئة. وفي حين احتفى سكان المدينة القدامى بالوافدين الجدد، جاء غالب، إلى جانب مهاجرين آخرين، بمبادئهم وأولاياتهم وطموحاتهم إلى المدينة.

ووجد غالب، على وجه التحديد، المزيد من الأمور المشتركة مع الجمهوريين مؤيدي فكرة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، الذي توددوا إليه بنشاط أكثر من الديمقراطيين.

وكان غالب مركزا للجدل من قبل، وتحديداً بسبب منشوراته عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي يتنصل منها الآن، يقول إنها أخرجت من سياقها.

وقال غالب لـ"نيويورك تايمز"، إنه بدأ التحول إلى الجمهوريين عندما واجه انقساما مريراً في مدينته، عندما كان عمدة لها، بسبب القضايا الاجتماعية، وتحديدا حقوق المثليين.

وأضاف غالب أنه ومسلمون أمريكيون آخروون شعروا بالرفض والإهمال من جانب الديمقراطيين، مشيرا إلى دعم إدارة جو بايدن لإسرائيل في الحرب على غزة، بينما أظهر له ترامب الاحترام، بحسب تعبيره.

جدير بالذكر أن ترامب عمل على تشويه الفلسطينيين، ووصف المهاجرين من الشرق الأوسط بـ"إرهابيين معروفين"، وشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "إتمام مهمتهم" في غزة.

ولم يؤثر أي من ذلك على ثقة غالب في ترامب، قائلاً: "أخبرني مراراً وتكراراً بان هدفه إنهاء الفوضى في الشرق الأوسط".