مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يكشف بوستر دورته 32 ويختار 3 عروض من بين 200 عمل للمشاركة

أزاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الستار عن البوستر الرسمي لدورته 32 برئاسة الدكتور سامح مهران، ومنسق عام المهرجان الدكتور محمد الشافعي، ومديرة المهرجان الدكتورة دينا أمين.

البوستر تصميم الفنان مصطفى عوض، وسيطر اللون الاحمر والبرتقالي بدرجاته على البوستر، وتوسطته بؤرة إضاءة على شخصية المصري القديم وهو يرقص أو يقدم آداء حركي.

وكشف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن تشكيل لجنة مشاهدة واختيار العروض المصرية المشاركة في المهرجان.

وضمت اللجنة نخبة من الأكاديميين والنقاد والمبدعين، هم: الدكتورة أميرة الوكيل، الدكتور عمرو الأشرف، الناقد أحمد خميس، الدكتورة عبير فوزي، الناقد باسم صادق، المخرج هاني عفيفي، الكاتبة رشا عبد المنعم، المخرج أحمد طه، والدكتورة رجوى حامد.

وشاهدت اللجنة ما يقرب من 200 عرض مسرحي مصري، لتختار منها عرضين للمشاركة في المسابقة الرسمية، وهما: "رماد" إنتاج فرقة فرسان الشرق، وعرض "الجريمة والعقاب" إنتاج مسرح نهاد صليحة، إلى جانب عرض واحد على الهامش هو "هل تراني الآن" إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يُعد من أبرز المنصات المسرحية في المنطقة العربية، دوره الريادي في دعم التجارب المسرحية المبتكرة والانفتاح على أحدث اتجاهات المسرح العالمي، بما يسهم في إثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية والدولية.