مقتل شخص في هجمات بمسيرات على مواقع متعددة في السليمانية بالعراق

ضربت عدة طائرات مسيرة ثلاث مناطق مختلفة في السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وقتل شخص واحد في أحد الهجمات، وفقا لمسؤول في إحدى الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة.

وضربت طائرتان مسيرتان مبنى في وسط مدينة السليمانية، وهي منطقة تضم مكاتب ومباني تجارية، بما في ذلك مجمع تابع للأمم المتحدة. وأظهرت لقطات حية تداولتها منافذ محلية مبنى تشتعل فيه النيران، بينما أظهر مقطع فيديو آخر ما يبدو أنها دفاعات جوية تشتبك مع طائرات مسيرة في الأجواء.

واستهدفت ثلاث طائرات مسيرة أخرى "القوة 70"، وهي وحدة بيشمركة تتبع الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني والزعيم السياسي الكردي البارز. كما سقطت طائرة مسيرة بالقرب من مطار السليمانية الدولي، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

واستهدفت طائرات مسيرة منفصلة مواقع لحزب كوملة كردستان إيران، مما أسفر عن مقتل شخص واحد، وفقا لمسؤول في الجماعة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له التحدث إلى الصحافة.

وتأتي هذه الضربات وسط تصاعد في نشاط الطائرات المسيرة التي تستهدف مدنا في إقليم كردستان شمال العراق، بما في ذلك عمليات اعتراض جرت مؤخراً فوق أربيل.