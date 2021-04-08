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اليوم .. أخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» في الموسم الخامس على مسرح السلام

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 3:19 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 3:19 ص

أعلن المخرج المسرحي عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، تقديم الليلة الأخيرة في الموسم الخامس لمسرحية "قواعد العشق 40" غدا الخميس على مسرح السلام.
وتُقدم المسرحية على مسرح السلام للعام الخامس على التوالي بنجاح كبير غير مسبوق، محققه أعلى إيرادات تخطت حاجز المليون جنيه عام 2017، وعبر السنوات الأربعة الماضية اقتربت إيرادات المسرحية من المليون الثانية.
المسرحية مأخوذة عن رواية "قواعد العشق الأربعون" للكاتبة إليف شافاق، وتدور أحداثها حول رحلة جلال الدين الرومي في البحث عن شمس التبريزي، وهى من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح،ومن إخراج عادل حسان، ومن بطولة الفنانين بهاء ثروت، وفكري سليم، فوزية، سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، دينا أحمد، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، والمنشد سمير عزمي.

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