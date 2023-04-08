أعلنت السلطات السعودية ضبط 1613 مخالفا لعبور الحدود، من جنسيات مختلفة منهم 23% يمنيون.

ووفق بيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على "تويتر"، فإن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1613 شخصاً، 23% منهم يمنيو الجنسية، و73% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 88 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأوضح البيان أن "هؤلاء تم ضبطهم في إطار حملة أوسع، أسفرت عنها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال أسبوع من 30 / 3 حتى 5 / 4 / 2023.

وذكر أن "إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16982 مخالفاً، منهم 9500 مخالف لنظام الإقامة، و(2462) مخالفاً لنظام العمل".

ولفت إلى وجود "13 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم".

يذكر أن القانون السعودي ينص على معاقبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.