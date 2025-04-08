المفتش العام للجيش الألماني يدعو إلى إدخال سريع للطائرات المسيرة إلى الجيش

بعد قرار وزارة الدفاع الألمانية بشأن شراء أنظمة طائرات مسيرة مزودة برؤوس حربية، دعا المفتش العام للجيش الألماني كارستن بروير إلى إدخالها سريعا إلى القوات.

وقال بروير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نريد أن نبدأ في إطلاق النار بالذخيرة المتسكعة في القوات هذا العام. نعول هنا أيضا على الإسراع لأقصى درجة، لأنه يجب علينا ذلك في ضوء الوضع التهديدي".

وفي الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستبدأ في شراء أنظمة أسلحة طائرة وشبه ذاتية. ويشير مصطلح "الذخيرة المتسكعة" إلى استخدام طائرات مسيرة في طلعات تستمر فوق منطقة عملياتية حتى يتم تحديد الهدف ومهاجمته. وبما أن أنظمة الأسلحة تطير برؤوس حربية نحو هدفها، فإنها تسمى أيضا مسيرات انتحارية.

وقال بروير إن عملية الشراء هذه ستسد فجوة في قدرات القوات المسلحة الألمانية، موضحا أن استخدام هذا النوع من أنظمة المسيرات سوف يعيد للجيش الألماني المرونة التي تعد أمرا حاسما في المعارك.

وأضاف بروير: "سيتم استخدام أنظمة الأسلحة غير المأهولة والذخائر المتسكعة على نطاق واسع في القوات البرية والجوية والبحرية خلال السنوات القادمة. إنها إضافة لا غنى عنها لقدراتنا".

وقال بروير: "لكن الواضح هو أن الردع الفعّال لن يتحقق إلا إذا استطعنا الجمع بين الوسائل العسكرية فيما يُعرف بالقتال بالأسلحة المترابطة. إذا اعتمدنا على قدرة واحدة فقط، فسنفقد المرونة اللازمة لتحقيق ردع ناجح".