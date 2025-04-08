بيتر بافيل يجري أول زيارة لرئيس تشيكي إلى غانا منذ أكثر من 60 عاما

من المقرر أن يبدأ الرئيس التشيكي بيتر بافيل، زيارة رسمية إلى غانا تستغرق يومين، اليوم الثلاثاء؛ ليكون بذلك أول رئيس تشيكي يزور البلاد منذ أكثر من 60 عاما.

وأفاد "راديو براغ" التشيكي، اليوم الثلاثاء، بأن بافيل سيلتقي بعد ظهر اليوم بجون دراماني ماهاما، رئيس دولة غانا الواقعة في غرب أفريقيا، والتي يبلغ تعدادها السكاني 35 مليون نسمة.

ويصل بافيل، إلى غانا بعد أن قام بزيارة مدتها يومين إلى موريتانيا.

وسيتم استقباله في أكرا بالقصر الرئاسي، حيث يجري محادثات مع الرئيس ماهاما، ثم يحضر مأدبة عشاء رسمية.

ومن المقرر أن يشارك بافيل يوم غد الأربعاء في افتتاح منتدى أعمال، وافتتاح البيت التشيكي، ومستشفى قامت شركة تشيكية ببنائه.

ويعود بافيل والوفد المرافق له، إلى براغ صباح بعد غد الخميس، حيث من المتوقع وصولهم مساء.