الرئاسة التركية: الهدنة بين واشنطن وطهران فرصة لتحقيق الاستقرار الإقليمي

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران:

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن وقف إطلاق النار المؤقت المعلن بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، يعتبر "فرصة مهمة" لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.

جاء ذلك في تدوينة له على حسابه في منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء.

ورحّب دوران باتفاق وقف إطلاق النار، آملاً أن يُسهم هذا التطور في تخفيف حدة التوترات الحالية، وتمهيد الطريق لحلٍّ دائم وسلام شامل في المنطقة.

وتابع: "الوضع الأمني ​​الهشّ الذي تشهده منطقتنا منذ زمن طويل، أثبت الأهمية البالغة للحوار والقنوات الدبلوماسية".

وأردف: "سيكون تعزيز التفاهم المتبادل، وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوترات، والعمل وفقاً للقانون الدولي، من أهم العوامل الحاسمة في إرساء السلام الدائم".

وأكد دوران أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل المساهمة بكل السبل في إرساء السلام الإقليمي والعالمي.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيل" التي يملكها، إن هذه الموافقة تأتي "بناءً على محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير".

وأضاف: "تلقينا مقترحا من 10 نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض، وتم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران".

واعتبر أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين "سيتيح إتمام الاتفاق وتفعيله".

من جانبها، صرّحت الحكومة الإيرانية بأنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.