من هي ألينا كاباييفا التي يقال أنها عشيقة بوتين؟

وبالرغم من ذلك، نفى بكل وضوح وجود أي علاقة عاطفية له مع ألينا كاباييفا .

من الرياضة إلى السياسة

في أولمبياد سيدني عام 2000 ، كلفها خطأ غير عادي وقعت فيه أثناء تأديتها لحركات رياضية في حلقة الجمباز ثمناً باهظاً (تركتها الحادثة تسقط متدحرجة على الأرض) ففازت بالميدالية البرونزية فقط.

وبعد مرور أربع سنوات، أصبح أداؤها أفضل في أثينا وعادت إلى موسكو بالميدالية الذهبية.

وبحلول موعد تقاعدها من الرياضة، كانت قد فازت بـ 18 ميدالية في بطولات دولية و 25 ميدالية في بطولات أوروبية بالإضافة إلى ميدالياتها الأولمبية.

ومثل الرياضيين الروس الآخرين، لم تفلت من وصمة تعاطي المنشطات، وخسرت ميدالياتها في بطولة عام 2001 بعد أن ثبت تعاطيها لمادة محظورة.

انتقلت للعمل في مجال السياسة، حيث شغلت مقعداً في مجلس النواب الروسي في الفترة بين 2007-2014 مع حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

وفي عام 2014 أصبحت رئيسة مجموعة الإعلام الوطنية، التي تمتلك حصصاً كبيرة في جميع وسائل الإعلام الروسية الحكومية الرئيسية تقريباً.

هذه المنافذ الإعلامية تنشر كل ما هو مؤيد للكرملين بلا هوادة حول الحرب في أوكرانيا، وتتهم الأوكرانيين بقصف مدنهم وتقديم القوات الروسية كمحررين.

وحسب التقارير الواردة جعلها منصبها امرأة ثرية، حيث تشير الوثائق المسربة إلى أنها تكسب حوالي 12 مليون دولار سنوياً.

وليس معروفاً متى كان اللقاء الأول لها مع بوتين، لكن ليس غريباً أن تلتقي لاعبة أولمبية رائدة في بلد ما برئيسها.

وتوجد صورة تجمع بوتين بألينا تعود إلى عام 2001، عندما منحها بوتين وسام الصداقة؛ وهو أعلى وسام شرف في روسيا.

وثمة إشاعات تقول إن لديهما أطفالاً أيضاً على الرغم من اختلاف التقارير حول عددهم.

وذكرت صحيفة سويسرية أن كاباييفا أنجبت طفلين في عيادة خاصة بالقرب من بحيرة لوغانو، الأول في عام 2015، والثاني في عام 2019.

لكن صحيفتا "صنداي تايمز" و "وول ستريت جورنال" تقولان إن كاباييفا أنجبت توأمين في موسكو في عام 2019، رغم اختلافهما بشأن عدد الأطفال الذين أنجبتهم.

وينفي الكرملين مثل هذه التقارير. في عام 2015 قال المتحدث باسم بوتين إن "المعلومات المتعلقة بولادة طفل لبوتين، لا تتوافق مع الواقع".