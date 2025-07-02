نتنياهو يتعهد بالقضاء التام على حركة حماس

تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ«القضاء التام» على حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مشيرًا إلى استمرار القتال في غزة.

وزعم خلال تصريحات، نقلتها صحيفة «معاريف» العبرية، مساء الأربعاء، أن إسرائيل ستنجح في تحقيق أهدافها من الحرب، لافتًا إلى اعتزامه إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وعارض الانتقادات الموجهة بشأن إمكانية هزيمة حماس، قائلًا: «سنقضي عليهم تمامًا، لن تكون هناك حماسستان، ولن نعود إلى ذلك، لقد انتهى هذا الأمر»، بحسب تعبيره.

وقبل قليل، قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن «الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة؛ من أجل جسر الهوة بين الأطراف، والوصول إلى اتفاق إطار، وبدء جولة مفاوضات جادة».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء: «إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء؛ من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق، قال مسئول مصري إن وفدًا من حركة «حماس»، قد يلتقي مع وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة اليوم الأربعاء؛ لمناقشة المقترح الأمريكي.

وتحدث المسئول المصري لوكالة «أسوشيتيد برس»، شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بمناقشة المحادثات مع وسائل الإعلام.

من جانبها، أشارت حركة حماس إلى أنها منفتحة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، لكنها امتنعت عن قبول الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات، وأصرت على موقفها الثابت بأن أي اتفاق «يجب أن ينهي الحرب في غزة».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إسرائيل «وافقت على الشروط اللازمة» لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في غزة، وحثّ حماس على قبول الاتفاق قبل تدهور الأوضاع.

وأضاف ترامب إن مهلة الستين يومًا «ستُستغل للعمل على إنهاء الحرب»، موضحًا أن الاتفاق قد يُبرم الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بترامب، الاثنين، في البيت الأبيض، وسيناقش الزعيمان المقترح خلال لقائهما، وفقًا للمصدر.

وصرح ترامب، الثلاثاء، بأنه سيكون «حازمًا للغاية» في مناقشاته مع نتنياهو الأسبوع المقبل بشأن إنهاء الحرب في غزة، معربًا عن اعتقاده بأن نتنياهو يريد إنهاء الصراع المستمر منذ 20 شهرًا.