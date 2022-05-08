السلطات الأوكرانية: نحو 60 شخصا لقوا حتفهم بعد هجوم جوي روسي على مدرسة في منطقة لوهانسك

تحدثت السلطات الأوكرانية عن احتمالية مقتل 60 شخصا عقب هجوم جوي روسي على مدرسة في منطقة لوهانسك في شرق أوكرانيا.

وقال سيرهي هايداي حاكم المنطقة عبر تطبيق تيلجرام اليوم الأحد إنه تم انتشال جثتين حتى الآن بعد هجوم جوي على مدرسة في بيلوجوريفكا. وأضاف " من المرجح أن يكون الـ60 شخصا الذين مازالوا تحت الركام قد لقوا حتفهم".

وأوضح أن الهجوم وقع مساء أمس السبت. وكان هناك 90 شخصا في مبنى المدرسة يحتمون من الهجمات. وتسبب القصف في اندلاع حريق في المدرسة وانهيار المبنى.

وتمكنت خدمات الانقاذ من إنقاذ 30 شخصا، من بينهم سبعة مصابين.

ويشار إلى أن لوهانسك ودونيتسك تشكلان منطقة دونباس، التي كثفت القوات الروسية هجماتها عليها منذ أن أخفقت في تحقيق تقدم بالقرب من العاصمة كييف وفي مناطق أخرى بأوكرانيا.