الضرائب: الشركات المنضمة للفاتورة الإلكترونية بمراحلها الستة بلغ عددها 22246 شركة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لخطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم.

وأضاف عبد القادر، أننا مستمرون في استكمال مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الالكترونية تعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ كما أنها تعد خطوه رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الستة (ملزمين، ومتطوعين) بلغ ما يزيد عن 22246 شركة، موضحًا أن أكثر من 214 مليون وثيقة (فاتورة، وإشعار إضافة، وإشعار خصم)، تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.

وأشار إلى أنه قد بلغ عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية أي بدون قرارات إلزام (40311) ممول، كما بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية أى خارج قرارات الإلزام 5638 ممولا.

وأوضح عبد القادر، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني

einvoice_support@efinance.com.eg.

لافتًا إلى أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك على الرابط التالي

https://www.facebook.com/tax.egypt.

ومن الجدير بالذكر أن رابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة

https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ

ورابط صفحة المصلحة على تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

ورابط صفحة المصلحة على انستجرام

https://www.instagram.com/tax_egypt،

ويمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي tax.media@eta.gov.eg.