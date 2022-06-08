لجنة التجارة بالمستوردين: التعريفة الجمركية الجديدة ستخفض أسعار السلع

بشاي: التخفيضات شملت العديد منها القطاعات أبرزها مستلزمات الإنتاج والأدوية والمعدات الزراعية والسياحة والسلع الرأسمالية والسيارات الكهربائية





قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن التعريفة الجمركية الجديدة التي أقرتها وزارة المالية وجاري تطبيقها بداية من اليوم ستعمل على تخفيض أسعار السلع، وزيادة الصادرات المصرية، وحافز كبير للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وأوضح بشاي، أن التعريفة الجديدة تضمنت تخفيض لأسعار مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية الخاصة بالمصانع، وكذلك تخفيض الجمارك على الآلات والمعدات الزراعية والأدوية والمستلزمات الطبية، مما سينعكس بالإيجاب على أسعار السلع للمستهلك المصري.

وأضاف بشاي، أن الغرض من تخفيض الجمارك في هذا التوقيت هو تحفيز الصناعة وزيادة الناتج المحلي.

وأشار بشاي، إلى خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.

وأوضح رئيس اللجنة، أن ذلك التخفيض هدفه حماية الصناعة المصرية، وكذك الاهتمام بالقطاع الزراعي والسياحة، نظرا لأن التخفيض شمل هذين القطاعين المهمين، كما شمل التخفيض أيضا للسيارات الكهربائية.

وطالب بشاي بتخفيض الدولار الجمركي، الذي على أساسه تسعر السلع المستوردة، حتى يشعر المواطن بانخفاض كبير للأسعار.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان من وزارة المالية اليوم، تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.