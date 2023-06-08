كوريا الجنوبية تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري



قال وزير المالية الكوري الجنوبي "تشو كيونج هو" إنه من المرجح أن تخفض الحكومة الكورية الجنوبية من توقعاتها بالنسبة للنمو خلال العام الجاري من النسبة المتوقعة حاليا وهي6ر1%، وذلك في ظل ضعف الصادرات وتباطؤ التعافي الاقتصادي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزير القول إن الحكومة تعتزم الاعلان عن التوقعات الجديدة للنمو في نهاية يونيو الجاري أو مطلع يوليو المقبل.

وقال تشو في منتدى لرابطة كبار الصحفيين في كوريا الجنوبية " لقد توقعنا في السابق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6ر1% هذا العام، ولكني أعتقد أننا في حاجة لخفض التوقعات بالنسبة للنمو في ظل الأحوال المتغيرة وأحدث البيانات و الآراء المتنوعة من المؤسسات البحثية".

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد خفضت أمس الأربعاء توقعاتها بالنسبة لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى 5ر1% مقارنة بالتوقعات السابقة بنموه بنسبة 6ر1% ، وأرجعت ذلك إلى تراجع الصادرات وبطء الاستثمار الخاص.

كما خفض البنك المركزي الكوري الشهر الماضي من توقعاته لنمو الاقتصاد من 6ر1% إلى 4ر1%.

ويأتي خفض التوقعات في ظل تراجع الصادرات للشهر الثامن على التوالي في مايو الماضي، حيث تراجعت صادرات أشباه المواصلات بنسبة 2ر36% في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.