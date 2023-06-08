نائب وزير الخارجية الروسي يناقش قضايا التسوية السورية مع المبعوث الأممي

التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، جير بيدرسون؛ لمناقشة قضايا التسوية السورية.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء الخميس، أفادت الدائرة الدبلوماسية الروسية، أن اللقاء شهد مناقشة تفصيلية لمشاكل التسوية السورية في إطارها المنتظم في مجلس الأمن الدولي.

وأشارت إلى أن اللقاء أولى اهتمامًا خاصًا لمهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو تفويض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية: «تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة للسوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، وفقا لإرشادات وقواعد القانون الدولي الإنساني، المنصوص عليها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182 ومجلس الأمن 2642».