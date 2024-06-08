النائب مصطفى سالمان: تشكيل حكومة جديدة يأتي في ظل تحديات داخلية وخارجية

- تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة يستهدف تحقيق طموحات الشعب المصري

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، يستهدف تعزيز التنمية وتحقيق طموحات الشعب المصري.

وأوضح سالمان، في بيان اليوم، أن تشكيل حكومة جديدة يأتي في ظل تحديات داخلية وخارجية تتطلب جهودا موحدة وقيادة حكيمة لمواجهتها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تشكيل حكومة تمثل مختلف شرائح المجتمع وتضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للدولة المصرية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن أبرز الملفات أمام الحكومة الجديدة تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحسين جودة التعليم وتطوير القطاع الصحي، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، الحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة تماما ومحددة، بأن تكون حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات.