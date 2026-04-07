حذر الإعلامي نشأت الديهي من تداعيات تصعيد محتمل في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، معربًا عن قلقه من تطورات قد تخرج عن السيطرة نتيجة ما وصفه بـ”الحسابات الخاطئة”، قائلاً: “أضع يدي على قلبي، لأنني لا آمن مكر الحمقى ولا الحسابات الخاطئة، ولا ما لا أعرفه.. نحن لا نعلم ماذا قد يحدث غدًا”.

وتساءل "الديهي" عبر برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة TEN، أمس الاثنين، عن احتمالات التصعيد العسكري بين أطراف الحرب، مشيرًا إلى إمكانية أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استهداف البنية التحتية داخل إيران، لافتًا إلى أن ضرب محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي قد يؤدي إلى أوضاع إنسانية في غاية الصعوبة ، كما حدث في تجارب سابقة مثل ما جرى في صربيا.

وأضاف أن مثل هذه الضربات قد تمثل “الورقة الأخيرة”، التي تؤدي إلى شلل كامل في الحياة اليومية، مؤكدًا أن غياب الخدمات الأساسية يعني دخول الشعوب في أزمات إنسانية.

وتابع أن إيران قد ترد على أي استهداف واسع بضرب مصالح أمريكية أو إسرائيلية، وربما تمتد ردودها إلى دول الخليج، رغم أنها لم تعلن الحرب، وهو ما وصفه بـ”المصيبة"، محذرًا من سيناريوهات أكثر تعقيدًا قد تحدث مثل ضرب إيران محطات الصرف والمياه والكهرباء في دول الخليج.

وأكد أن المشهد يحمل العديد من الألغاز المعقدة التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، مشددًا على أن الحل الوحيد هو وقف الحرب فورًا.

وأردف: “أوقفوا الحرب فورًا.. استمعوا لصوت العقل والحكمة، أصوات المنافع تصنع حالة شيطانية من غياب الحكمة والعقل”، مطالبًا الرئيس الأمريكي لوقف هذه الحرب وشعبه بالضغط على "ترامب" ليفعل ذلك، موجهًا رسالة لإيران: "لا توسعوا دائرة الكراهية وركزوا على إسرائيل فقط وعلى من يعتدي عليكم فقط ليس هناك ذنب لإخواننا في الخليج"، داعيًا باكستان وتركيا ومصر إلى الضغط على متخذي القرار الأمريكي وعلى الصين وروسيا لتتدخلان.



وكان وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، أعلن أن بلاده ستنفذ أمس الاثنين أكبر عدد من الضربات ضد إيران، مع توقع أن تكون وتيرة العمليات أكثر كثافة اليوم الثلاثاء.