رويترز: إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، بوقوع إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا دوي إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

والاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع حكومي في أنقرة، أن الحرب على إيران لا تزال مستمرة في حصد الأرواح رغم الجهود الدبلوماسية، متهمًا الحكومة الإسرائيلية بتقويض كل محاولة لإنهائها.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن أردوغان قوله إن إسرائيل «دولة تقتات على الصراع»، مستشهدًا بإغلاق المسجد الأقصى، واستهداف الأسرى الفلسطينيين، واستغلال التوترات في لبنان وسوريا.

وشدد أردوغان على أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الحرب على جارتها إيران، مضيفًا: «عندما يُستهدف المدنيون والبنى التحتية، لا يمكننا أن نصمت». وأوضح أن أنقرة كثفت اتصالاتها الدبلوماسية لاستغلال أي فرصة لوقف إطلاق النار.

كما حذّر الرئيس التركي من اتساع رقعة الصراع، مشيرًا إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب بصدمة عالمية في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة. وأفاد بأن أسعار الغاز ارتفعت 100% والنفط 60% خلال 30 يومًا.

واختتم أردوغان تصريحاته بانتقاد «من يسيرون على نهج هتلر»، داعيًا المجتمع الدولي إلى القول «كفى»، ومجددًا التزام تركيا بنهج السلام والاستقرار.