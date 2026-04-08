مجلس الأمن القومي الإيراني: نهنئ الشعب الإيراني على صموده وتحدّيه ونعتبر أنفسنا منتصرين

قال مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان إن إيران حققت "انتصارا" في الحرب التي استمرت خمسة أسابيع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهنأ الشعب الإيراني على ما وصفه بصموده وتحديه.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة وافقت على جميع بنود خطة السلام الإيرانية المؤلفة من 10 نقاط، بما في ذلك تقديم ضمانات بعدم مهاجمة إيران، والإقرار بسيطرة طهران على مضيق هرمز، وتعويضها عن الخسائر المالية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال المجلس: "نهنئ الشعب الإيراني على هذا النصر، ونؤكد مجددا أنه حتى يتم الانتهاء من التفاصيل النهائية للانتصار، يجب على المسؤولين والشعب أن يظلوا موحدين ومتمسكين بالصمود".

في المقابل، اقتصر ما ورد في رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال على أنه مستعد لمناقشة المقترح الإيراني ذي النقاط العشر، من دون أن يؤكد قبوله بجميع بنوده.