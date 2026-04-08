في خطوة جديدة لدعم الأندية الجماهيرية العريقة، عقد أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسّعًا بالتنسيق مع محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لبحث سبل تعزيز التعاون وتذليل المعوقات التي تواجه أندية الاتحاد السكندري، والأوليمبي، والترّام.

ناقش الاجتماع، اليوم الثلاثاء، أبرز التحديات التي تعوق مسيرة الأندية الثلاثة، حيث أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل كشريك رئيسي لضمان استقرار هذه الكيانات الرياضية، مع السعي لإيجاد حلول عملية وجذرية تسهم في تطويرها، في إطار الالتزام بالقوانين وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وشدّد على أن هذه الأندية تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ وهوية الإسكندرية، ما يجعل دعمها أولوية قصوى للحفاظ على دورها الرياضي والمجتمعي، مؤكدًا استمرار التنسيق مع مجلس النواب وكافة الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لحرص المحافظ على فتح قنوات تواصل مباشرة وفهم طبيعة التحديات التي تواجه الأندية، مشيدين بجهود المحافظة في دعم الاستقرار وتوفير بيئة مناسبة للنهوض بالرياضة السكندرية، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين والعمل تحت مظلة الدولة.

حضر الاجتماع محمد صلاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وصفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد، والسيد فؤاد، رئيس نادي الترّام، وإيهاب الكاس، عضو مجلس إدارة النادي الأوليمبي، وأحمد رأفت، عضو مجلس النواب.