تعليق عبور المركبات على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين

جرى تعليق العبور على جسر الملك فهد، وهو الجسر الرئيسي الذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بسبب تهديدات بهجمات إيرانية.

وقالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في منشور على منصة إكس: "إشارة إلى التنبيهات الصادرة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية تم تعليق حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد احترازياً"

ويمتد الجسر بطول 25 كيلومترا، وهو الرابط البري الوحيد للبحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، مع شبه الجزيرة العربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه إنذارا لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مهددا بقصف محطات الكهرباء والجسور الإيرانية إذا لم تفعل ذلك بحلول الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.