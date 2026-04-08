إيران: لدينا خطة بديلة للاستعداد لكأس العالم حال عدم استكمال الدوري

أكد رحمان رضائي، المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب إيران أن فريقه يملك خطة بديلة، سيعتمد عليها للاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2026، حال عدم استكمال بطولة الدوري المحلي، المتوقفة في ظل الظروف الحالية.

وقال رحمان رضائي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تسنيم الإيرانية: "استكمال الدوري في منطقة واحدة؟ يجب على اتحاد الكرة، ورابطة الدوري دراسة جميع الجوانب، واتخاذ القرار الأمثل".

وأضاف: "إن جمع جميع الفرق بمكان واحد مهمة صعبة.. إذا كان الموقع المطلوب يضم 3 أو 4 ملاعب تدريب، فإن إقامة تدريبات الفرق ستؤدي إلى تلف الملعب بعد أسبوع".

وتابع: "خطة الجهاز الفني للمنتخب؟ إذا لم تُقم مباريات الدوري، فإن الجهاز الفني يدرس إقامة معسكر تدريبي داخل البلاد للاعبين المحليين".

وأتم رحمان رضائي تصريحاته قائلًا: "أما إذا أُقيم الدوري، فلن يكون هناك معسكر، ولكن إذا تعذر استمرار الدوري لأي سبب من الأسباب، فمن المنطقي إقامة معسكر للحفاظ على جاهزية اللاعبين المحليين، بالتأكيد، في ظل ظروف توفر مكان آمن".