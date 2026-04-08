باراك رافيد محرر أكسيوس: مصر لعبت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران بمشاركة تركية

كشف الصحفي باراك رافيد، محرر موقع «أكسيوس» والضابط الإسرائيلي السابق، عن تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن باكستان كانت في طليعة جهود الوساطة، بينما لعبت مصر دورًا محوريًا في الكواليس لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وأوضح رافيد، عبر منصة «إكس»، أن القاهرة كانت عنصرًا أساسيًا في الدفع نحو التهدئة، إلى جانب دورها في وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن تركيا شاركت أيضًا في هذه الجهود.

🇪🇬🇵🇰🇹🇷Pakistan was at the front of the mediation efforts, but behind the scenes Egypt played a key role in bridging the gaps between the U.S. and Iran. Egypt was key to the Gaza ceasefire and key to the Iran ceasefire. Turkey also helped in the efforts https://t.co/2Z0Fv687AY — Barak Ravid (@BarakRavid) April 7, 2026

وفي الساعات الماضية، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في كافة المناطق، بما في ذلك لبنان، داعيًا وفدي البلدين إلى استكمال المفاوضات في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة.

وأكد شريف أن الجانبين أظهرا قدرًا من الحكمة والانخراط الإيجابي في جهود تحقيق الاستقرار، معربًا عن أمله في أن تسفر المحادثات عن سلام مستدام.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن هذه الفترة ستُستخدم لاستكمال الاتفاق النهائي بين الطرفين.

وقال ترامب إن "معظم نقاط الخلاف تم الاتفاق عليها"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قطعت شوطًا كبيرًا نحو التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، وأن وقف إطلاق النار مشروط بفتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن.

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون ممكنًا خلال فترة الأسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مشيرًا إلى أن وقف الهجمات على إيران سيقابله وقف العمليات الدفاعية من جانب طهران.