ترامب: تلقينا اقتراحا من إيران يتضمن 10 نقاط ويمثل أساسًا للتفاوض قابلًا للتطبيق

بعدما حبس العالم، حكومات وشعوبًا، أنفاسه تحسبًا لما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة في أعقاب تهديد دونالد ترامب بإبادة إيران وتدميرها كحضارة، خرج الرئيس الأمريكي ليعلن وقف إطلاق النار من الجانبين، قبل أقل من ساعتين من موعد نهاية مهلته لطهران، كاشفًا عن تلقيه مقترحًا من إيران بشأن مستقبل الاتفاق المحتمل.

على حسابه عبر منصة تروث سوشيال، زف ترامب للعالم أجمع هذا التطور، قال ترامب إنه سيكون هناك وقفٌ لإطلاق النار من الجانبين، مرجعا ذلك إلى أن بلاده حققت جميع الأهداف العسكرية.

في منشوره،كشف ترامب عن تلقي بلاده مقترحًا من إيران يتضمن 10 نقاط، وقال إن هذه النقاط تمثل أساسًا عمليًّا للتفاوض، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبًا بين الولايات المتحدة وإيران.

ولفت إلى أن فترة الأسبوعين التي تم الاتفاق على وقف إطلاق النار خلالها، ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله.

وكان العالم يترقب بشدة مآلات الساعات المقبلة لا سيما بعد منتصف ليل الأربعاء، عندما تنتهي مهلة ترامب وما إذا كان ترامب سينفذ تهديداته من عدمه، لا سيما أن طهران هي الأخرى صعّدت من لهجتها وتوعدت برد يستهدف البنية التحتية بشكل يؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات.