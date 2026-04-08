الأربعاء 8 أبريل 2026 12:53 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

أحمد دياب: مكافأة تتويج الدوري الموسم المقبل ستكون الأكبر في تاريخ مصر

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 12:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 12:15 ص

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، عن تحضيرات لإطلاق جوائز مالية كبيرة للدوري المصري اعتبارًا من الموسم المقبل، في خطوة وصفها بـ"التاريخية".

وقال دياب في تصريحات لبرنامج أون سبورت: "سنعلن خلال الشهر الحالي عن الشريك الجديد لمسمى الدوري، وأتوقع أن تكون هذه الشراكة نقلة نوعية لحقوق بث الدوري المصري، بما يعود بالنفع الكبير على الأندية المشاركة".

وأضاف: "مكافأة تتويج الدوري ستشهد زيادة كبيرة لتصبح الأكبر في تاريخ كرة القدم المصرية، كما ستتلقى جميع الأندية المشاركة مبالغ مالية معتبرة".

وحول الحضور الجماهيري، أشار دياب إلى أن جميع ملاعب مصر ستستقبل الجماهير بنسبة 100%، باستثناء برج العرب واستاد القاهرة، حيث يسمح بحضور 40 ألف مشجع فقط، مؤكدًا أن قلة الفرق الجماهيرية هي السبب وراء انخفاض نسب الحضور.

وأشار دياب إلى أن بطل الدوري للموسم الحالي سيحصل على 5 ملايين جنيه، فيما سيحصل كل فريق مشارك على مليون جنيه، مؤكدًا أن السنوات الماضية شهدت غياب أي مكافآت مالية للبطل أو الفرق المشاركة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك