نقيب المحامين يحيل 3 محامين وآخرين إلى التحقيق لنشر أخبار مغلوطة

قرر نقيب المحامين، الدكتور عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، إحالة ثلاثة محامين وآخرين إلى التحقيق، مع إبلاغ النيابة العامة، وذلك على خلفية قيامهم بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة وتضليل الرأي العام، بقصد إثارة البلبلة في أوساط المحامين.